Политолог предположил, кто будет следующим президентом Украины

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По мнению эксперта, история с увольнением генерала неслучайна, поскольку именно он может стать следующим президентом страны, и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский это понимает.

«Это любимец Соединенных Штатов Америки. У него довольно высокий рейтинг, он превосходит сегодня Зеленского и в армии, и в украинском обществе. И не надо забывать, что [замглавы Госдепа США по политическим вопросам] Виктория Нуланд, это куратор Незалежной как раз по кадровым вопросам, вдруг оказалась в это время в Киеве», — отметил Кошкин.

Он обратил внимание, что Залужный отказывается от должностей, которые ему предлагают занять после отставки. Это значит, что у него уже есть ярко выраженный курс, которым он намерен следовать, заключил политолог.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке рассказали ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

3 февраля стало известно, что Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ.

Бывший командующий французской 7-й танковой бригадой Николя Ришу позднее заявил, что, если Зеленский возьмет на себя руководство Вооруженными силами, сместив Залужного, это приведет к печальным последствиям для страны.

Ранее стала известна дата заседания контактной группы по Украине.