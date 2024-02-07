Дипломат заявил, что новые власти Польши не хотят нормализации отношений с РФ

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что новые власти Польши не проявляют желания нормализации отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация в российско-польских отношениях остается без существенных изменений <...> Ничего иного мы и не ожидали, поскольку в части подходов к отношениям с Россией между прежними национал-консервативными властями Польши во главе с партией «Право и справедливость» и нынешними — либерально-левой коалицией — принципиальных различий не видим», — поделился Андреев.

Он добавил, что Варшава также не намерена признавать неправомерность требований компенсации от России за якобы ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Кроме того, по его словам, польские власти не рекомендовали российским дипломатам проводить церемонию возложения цветов к советскому воинскому мемориалу в 79-ю годовщину освобождения Варшавы Красной армией, так как «занятие» Варшавы Красной Армией в 1945 году «освобождением не считается».

Также в этом интервью Андреев говорил, что сотрудников дипломатического представительства РФ в Польше пытались вербовать спецслужбы стран Запада.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.