Нового премьера Казахстана посчитали удачным для России

Назначение нового премьера Казахстана Олжаса Бектенова является положительным решением для России, так как его руководство правительством не изменит отношения республики с Москвой. С таким мнением в беседе с «Интерфаксом» выступил первый заместитель фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин.

«Курс на сохранение отношений в рамках ОДКБ, ЕАЭС будет продолжен. Ситуация как при старом, так и теперь уже при новом премьере показывает, что для Казахстана это выгодно», — отметил он.

По мнению политолога, это в том числе стало возможным благодаря тому, что ОДКБ сыграла свою роль в том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале 2022 года сумел сохранить власть.

«Причины назначения Бектенова — внутренние, и как это может отразиться на отношениях с Россией, будет зависеть от политики главы государства», — пояснил Макаркин.

Эксперт уточнил, что в данном случае глава кабинета министров будет исполнителем, а курс самого Токаева учитывает как китайский, так и западный факторы, то есть страна постарается сохранять многовекторность.

Макаркин заключил, что Бектенов — первый премьер, который был выбран в период, когда у Токаева появилась возможность «формировать органы власти по своему усмотрению».

Бектенов был назначен премьером страны 6 февраля указом президента Казахстана. При этом кандидатуру первоначально предложила правящая в республике партия «Аманат».

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