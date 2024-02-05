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Послу РФ не предоставили доказательств о работе погибших на Украине французов

Посольство РФ: Париж не дал доказательств по погибшим на Украине французам

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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Посольство России в Париже заявило, что МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что российский посол был вызван в МИД Франции «для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи», однако никаких доказательств этому представлено не было.

Уточняется, что дипломат также указал на «отсутствие с французской стороны ответа на обращение Госдумы РФ в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима».

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с Вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

5 февраля стало известно, что посла России в Париже Алексея Мешкова собираются вызвать в МИД Франции на фоне ударов Вооруженных сил РФ по французским наемникам на Украине, а также из-за якобы усиления «дезинформации в отношении Франции».

Ранее посол РФ передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине.

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