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Гарибашвили возглавил «Грузинскую мечту»

Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил «Грузинскую мечту»

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РИА Новости

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возглавил партию «Грузинская мечта». Об этом пишет ТАСС.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке. Эксперты связывают это с очередным «возвращением в политику» миллиардера Бидзины Иванишвили, которого называют «захватившим Грузию» серым кардиналом, чьи закулисные действия все больше усугубляют зависимость страны от России.

Вслед за Гарибашвили уйдет в отставку и правительство Грузии. У парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Ранее Саакашвили прокомментировал уход Гарибашвили с поста премьера.

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