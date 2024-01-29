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Зеленский выразил разочарование политикой Германии

Зеленский: я разочарован политикой Германии в отношении России

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Германия продолжала сотрудничать с Россией после присоединения Крыма. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, отрывки из него опубликовал офис президента Украины.

Зеленский отметил, что он не разочарован в действующем канцлере ФРГ Олафе Шольце.

«Я разочарован немецкой политикой, которая не сыграла той роли... которую заслуживала Украина, заслуживала Европа и весь мир», — заявил он.

Он отметил, то не понимает, почему Германия продолжала сотрудничать в экономическом плане с РФ долгое время, несмотря на присоединение Крыма и конфликт в Донбассе.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) слишком часто затягивали с поставками Украине необходимой помощи. По словам дипломата, ЕС должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Накануне Шольц заявил, что страны ЕС должны предоставлять больше помощи Киеву.

Ранее в США отметили, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что Вашингтону нельзя доверять.

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