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Украинский политолог заявил о назревающем бунте в Верховной раде

Украинский политолог Бортник: в Раде назревает бунт против Зеленского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина столкнулась с парламентским кризисом, из-за которого действующий президент страны Владимир Зеленский рискует лишиться части своих властных полномочий. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, опубликовавший соответствующую видеозапись на личном YouTube-канале.

В частности, эксперт обратил внимание на ситуацию с депутатом Верховной рады Марьяной Безуглой. Парламентарий открыто критиковала главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, после чего ее сняли с должности заместителя главы комитета по вопросам обороны.

По словам политолога, данная ситуация свидетельствует о назревающем в парламенте бунте. Как сказал Бортник, сейчас в законодательном органе формируется так называемое «большинство за Залужного».

Эксперт добавил, что сильная личная власть нынешнего главы государства в первую очередь основана на доминировании в Раде партии «Слуга народа». Однако внутренние конфликты в политическом объединении могут спровоцировать перераспределение власти и создание новой коалиции в парламенте, отметил эксперт.

При таком развитии событий Зеленский превратится в «хромую утку». Бортник пояснил, что в будущем украинскому лидеру придется согласовывать с народными депутатами даже назначения министров на соответствующие должности.

«Зеленского в любом случае впереди ждут сложные времена», — резюмировал политолог.

Ранее бывший советник министра обороны США обвинил президента Украины в попытках продать свою страну.

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