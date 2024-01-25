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В Госдепе прокомментировали действия конгресса США по выделению помощи Украине

Госдеп: у США нет «волшебного горшочка с деньгами»

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американскому конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить бюджетные ассигнования для Украины, потому что у американской администрации нет «волшебного горшочка с деньгами». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Госдепе ожидают и надеются, что конгресс сможет действовать быстро и оперативно, чтобы Вашингтон мог продолжить выполнять обязательство по поддержке украинских партнеров.

Пател добавил, что говорит о поддержке Украины в области безопасности, экономики, в гуманитарной сфере. На текущий момент у него нет информации, которую он мог бы предоставить, но в случае, если этого не будет сделано, ожидаются реальные ощутимые последствия.

До этого лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл предложил представителям своей партии разделить вопрос финансирования Украины и безопасности южной границы страны, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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