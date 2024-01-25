Премьер Швеции сообщил о готовности обсудить с Орбаном членство в НАТО

Премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил о готовности встретиться с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном для обсуждения заявки Швеции в НАТО. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Премьер-министр Виктор Орбан написал премьер-министру Ульфу Кристерссону и пригласил его в Венгрию, чтобы обсудить заявление Швеции в НАТО. Теперь Кристерссон ответил, что они могут встретиться, когда это устроит обе стороны», — говорится в сообщении телеканала.

Кристерссон подчеркнул, что лидеры могут провести встречу на заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля.

До этого Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что правительство поддерживает членство Швеции в альянсе и предложит ратифицировать соглашение «при первой возможности».

При этом спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявлял, что законодательный орган не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее в Кремле оценили решение Турции по принятию Швеции в НАТО.