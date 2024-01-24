В Кремле оценили решение Турции по принятию Швеции в НАТО

Турция является страной — членом НАТО, поэтому имеет определенные обязательства перед союзниками. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря Кремля прокомментировать решение турецкого парламента одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. При этом Песков подчеркнул, что данное решение является суверенным делом республики.

«Турция все-таки является членом НАТО. Это совершенно очевидно, очевидный факт. [Турция] имеет свои обязательства <...> имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу», — подчеркнул представитель российского лидера.

23 января Bloomberg сообщил, что парламент Турции одобрил принятие Швеции в состав НАТО. Ожидается, что в скором времени заявление Стокгольма будет направлено на подпись президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В настоящее время в Североатлантическом альянсе остается одна страна, которая еще не одобрила вступление королевства в организацию. По словам авторов материала, речь идет о Венгрии.

Ранее в НАТО прокомментировали решение турецкого парламента по Швеции.