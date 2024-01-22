Россия, Китай, Иран и Пакистан проведут встречу по Афганистану до конца января

Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану, она может пройти до конца января. Об этом агентству ТАСС заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Встреча [в формате Россия, Китай, Иран и Пакистан] готовится, она пройдет», — рассказал дипломат.

По словам Кабулова, информация о дате и месте проведения будет сообщена позже. Он добавил, что ситуация с обменом ударами между Ираном и Пакистаном не повлияет на подготовку встречи.

До этого сообщалось, что военное руководство и члены правительства Пакистана проведут заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном. По данным журналистов, заседание возглавит глава правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар.

19 января генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об обеспокоенности недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее МИД Ирана прокомментировал удар по Пакистану.