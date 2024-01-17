Италия настаивает на скорейшем решении по миссии ЕС в Красном море

Италия хотела бы, чтобы политическое решение о создании миссии Европейского союза (ЕС) по защите Красного моря было принято на следующей неделе, что позволит начать действовать как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Тайяни, передает Reuters.

«Идея состоит в том, чтобы создать европейскую миссию, которая сможет начать работу как можно скорее… Затем, конечно, будут приняты решения, но политическое решение должно быть принято к следующему понедельнику», — заявил Таяни.

Как пишет Reuters, ряд дипломатов выразили надежду на ускорение процесса на фоне эскалации напряженности в регионе. Решение по миссии в Красном море главы МИД ЕС обсудят 22 января, отмечается в материале.

«Дипломаты заявили, что по-прежнему необходимо точно определить правила взаимодействия, помимо патрулирования, и то, как оно сочетается с другими миссиями ЕС у побережья Сомали и в Ормузском проливе, стратегическом входе в богатый энергоресурсами регион Персидского залива», — говорится в тексте.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам — членам объединения предложение по созданию миссии в Красном море, которая будет обеспечивать безопасность судоходства.

В понедельник, 8 января, официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано анонсировал намерение главы дипломатии Евросоюза начать консультации со странами сообщества по возможной специальной европейской миссии в Красном море.

Ранее в Италии заявили об убытках из-за кризиса судоходства в Красном море.