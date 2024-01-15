В Италии заявили об убытках из-за кризиса судоходства в Красном море

Из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море итальянская экономика терпит убытки. Такое заявление сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, сообщает ТАСС.

«Рейс [судна] вокруг Африки стоит теперь гораздо больше, увеличивая стоимость импортируемых товаров. Мы должны работать над нормализацией ситуации», — сказал Таяни, уточнив что кризис затронул «в основном южные порты, а также Геную».

Министр заявил, что Италия выступает за безопасность навигации в Красном море и работает над решением проблемы. Для этого в ближайшее время он намерен отправиться на Ближний Восток. «На днях я говорил с министрами иностранных дел всех стран G7. Все мы стремимся к деэскалации, но, к сожалению, ситуация (…) очень сложная», — сказал Таяни.

14 января сообщалось, что Италия будет участвовать в возможной операции ЕС в Красном море.

В тот же день Белый дом заявил, что США не стремятся к конфликту с хуситами.

Ранее Суэцкий канал заявил о значительном снижении доходов.