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Сенатор: удары по хуситам — эгоизм Байдена

Сенатор Долгов: Байден провоцирует Ближний Восток для поднятия рейтинга

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Kevin Lamarque/Reuters

Эгоизм президента США Джо Байдена разрушает Ближний Восток. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов, комментируя удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену. По его словам, Вашингтон в очередной раз пытается навязать региону свою гегемонию.

«Стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», — отметил Долгов.

Он добавил, что Вашингтону нужна контролируемая нестабильность на Ближнем Востоке для реализации своих эгоистичных замыслов. Однако, по его словам, эта нестабильность уже давно вышла из под контроля.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее российским самолетам запретили пролетать через Йемен.

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