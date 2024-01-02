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В Австрии заявили, что Запад больше не ждет победы Украины

Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ждет победы Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Запад изменил свою позицию и уже не рассчитывает на победу Украины в конфликте с Россией. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Она напомнила, что еще год назад на Западе твердили, что Вооруженные силы России находятся на грани краха, а сейчас заголовки таких изданий, как The Financial Times и The Economist, задаются вопросом, что произойдет, если Россия одержит победу.

Бывший дипломат добавила, что украинское контрнаступление потерпело поражение, а российские войска пошли в наступление. Она предположила, что Россия может заявить о новых отвоеванных территориях.

С подобным мнением выступил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. Он предположил, что при отсутствии помощи от Вашингтона войска Украины потерпят поражение в противостоянии с силами РФ в первой половине 2024 года.

Также американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О'Брайен в статье для The Wall Street Journal (WSJ) выразил мнение, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом не хочет победы Украины в вооруженном конфликте с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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