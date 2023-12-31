Ким Чен Ын допустил возможность эскалации на Корейском полуострове

Северокорейский лидер Ким Чен Ын допустил возможность обострения конфликта на Корейском полуострове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации», — заявил глава КНДР на пленуме ЦК Трудовой партии.

Он также отметил, что в данный момент на полуострове находятся «два самых враждебных государства».

По словам Ким Чен Ына, объединение двух Корей невозможно. Он объяснил, что Южная Корея сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», а это противоречит курсу КНДР по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

До этого лидер КНДР призвал страну активизировать подготовку к возможной войне.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР.