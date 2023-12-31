Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын допустил возможность эскалации на Корейском полуострове

Ким Чен Ын: на Корейском полуострове находятся два самых враждебных государства

close
100%
KCNA/Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын допустил возможность обострения конфликта на Корейском полуострове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Общеизвестно, что даже незначительный случайный повод в районе демаркационной линии, где друг другу противостоят громадные силы, может привести к физическому столкновению и эскалации», — заявил глава КНДР на пленуме ЦК Трудовой партии.

Он также отметил, что в данный момент на полуострове находятся «два самых враждебных государства».

По словам Ким Чен Ына, объединение двух Корей невозможно. Он объяснил, что Южная Корея сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», а это противоречит курсу КНДР по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

До этого лидер КНДР призвал страну активизировать подготовку к возможной войне.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР.

Все новости на тему:
Конфликт в Корее
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами