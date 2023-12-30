Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в соцсети X, что постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода, передает РИА Новости.

«Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. ... Когда Россия захочет обсудить вывод своих ... войск (с Украины. — ред.) в Совете Безопасности, мы будем рады прийти», — говорится в сообщении.

До этого постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода, начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или в 16:00 по нью-йоркскому.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по теме массированного обстрела Белгорода со стороны Украины является позором, он не имеет права занимать этот пост.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.