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Стало известно, где могут встретиться главы МИД Армении и Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на границе между странами

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РИА Новости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут встретиться на границе между странами. Об этом сообщил Байрамов, слова которого передает РИА Новости.

Байрамов заявил, что с таким предложением выступил Азербайджан, отметив, что Баку и Ереван находятся на решающем этапе переговоров по заключению мирного договора.

28 декабря Байрамов заявил, что Азербайджан позитивно оценивает процесс переговоров с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

27 декабря Мирзоян сообщил, что Ереван и Баку пока не согласовали окончательный текст соглашения о мире между странами.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Ранее Алиев и Пашинян пожали друг другу руки.

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