Трамп заявил, что ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы он был президентом США

Дональд Трамп заявил, что если бы он снова был президентом США, то атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль никогда бы не случилась. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Just The News.

«Это никогда бы не случилось, 7 октября (в этот день боевики ХАМАС напали на Израиль. — «Газета.Ru») никогда бы не случилось», — сказал Трамп.

По его мнению, президент США Джо Байден позволил этому случиться, и теперь договориться будет гораздо сложнее.

Экс-президент считает, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.

Ранее Трамп заявлял, что может завершить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.

21 декабря сообщалось, что дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер, прибыли в Израиль с визитом солидарности.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.