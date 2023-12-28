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Трамп заявил, что ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы он был президентом США

Трамп заявил, что будь он президентом США ХАМАС не напал бы на Израиль

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Mike Blake/Reuters

Дональд Трамп заявил, что если бы он снова был президентом США, то атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль никогда бы не случилась. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Just The News.

«Это никогда бы не случилось, 7 октября (в этот день боевики ХАМАС напали на Израиль. — «Газета.Ru») никогда бы не случилось», — сказал Трамп.

По его мнению, президент США Джо Байден позволил этому случиться, и теперь договориться будет гораздо сложнее.

Экс-президент считает, что Байден пытается играть на два фронта, но терпит неудачу.

Ранее Трамп заявлял, что может завершить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.

21 декабря сообщалось, что дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер, прибыли в Израиль с визитом солидарности.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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