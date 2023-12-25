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В МИД РФ прокомментировали протесты в Сербии

Захарова: коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии

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Marko Djurica/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Сербии коллективный Запад пытается раскачать ситуацию, используя техники майданных переворотов, и единственно возможная реакция — это строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа.

«Строгое следование букве и духу Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, — единственно возможная реакция», — подчеркнула Захарова.

До этого глава правительства Сербии Ана Брнабич заявляла, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.

По ее словам, российские спецслужбы сообщили сербским властям о потенциальной возможности беспорядков.

Президент Сербии Александар Вучич сообщал, что два полицейских получили серьезные травмы во время беспорядков перед администрацией Белграда.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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