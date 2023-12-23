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«Гражданская инициатива» выдвинула своего кандидата в президенты РФ

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента России, передает ТАСС.

По данным агентства, решение было единогласно принято на VII съезде партии путем закрытого, тайного голосования. Проголосовали 60 делегатов, в бюллетень был внесен один кандидат.

До этого Ссъезд «Российского общенародного союза» (РОС) принял решение выдвинуть кандидатом в президенты РФ председателя партии Сергея Бабурина. Съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова. Съезд СРЗП поддержал выдвижение кандидатом в президенты России Владимира Путина.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.

Ранее стало известно, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года.

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