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Лукашенко потерял голос

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что у него пропал голос

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Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами сообщил, что у него пропал голос. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — заявил Лукашенко.

В мае Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом. По словам президента Белоруссии, его болезнь была связана с плотным графиком, который также не давал ему возможности лечиться. Лукашенко упомянул визит в Москву, субботники, поездки в Гродно и Гомель.

В июне во время рабочей поездки в Минскую область Лукашенко заявил, что все, что писали о его здоровье, является «жуткой неправдой».

20 декабря Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши.

Ранее Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию.

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