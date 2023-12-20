Трампу предсказали три сценария после решения суда в Колорадо

После решения Верховного суда штата Колорадо отстранить бывшего президента США, бизнесмена Дональда Трампа от участия в президентских выборах, есть три разных варианта развития дальнейших действий. Их перечислил политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в разговоре с «Лентой.ру».

«Решение <...> имеет свое правовое развитие и Трамп может его оспорить в Верховном суде США», — заявил эксперт.

По словам Ярыгина, то, что мы называем невозможностью выдвигаться в президенты, — это решение о том, что Трамп не может быть напечатан в предвыборном бюллетене 5 января.

«В правовом контексте у Трампа есть сейчас порядка двух или трех недель, чтобы подать апелляцию», — отметил политолог.

Он предрек бывшему американском лидеру три варианта развития событий. Согласно первому сценарию, Верховный суд США принимает дело к рассмотрению и оставляет решение без изменений, при втором — суд принимает дело и отзывает решение предыдущей судебной инстанции, в третьем — суд не принимает апелляцию к «спускает» принятие судебных решений на уровень штата.

До этого Верховный суд Колорадо вынес вердикт, запрещающий Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.