Бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) на фоне разногласий Запада о поставке помощи Киеву и усталости украинского общества заявил, что страна движется к катастрофе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чуда не произошло – Запад так и не согласовал помощь Украине. К обществу начинают доходить сигналы, что не все так радужно, как казалось еще месяц назад», — сказал он.

Такие сигналы, по его словам, — проблемы на фронте и в экономике, усиление мобилизации.

«Мы уже начинаем уставать», — написал экс-советник Зеленского.

«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе», — сказал Арестович.

До этого Арестович заявил, что разрешить противоречия, которые накопились на Украине за последние годы, можно только экстраординарным путем. Арестович выразил мнение, что действующая власть на Украине утрачивает свою легитимность.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.