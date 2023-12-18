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Сын Медведева отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Сын Медведева Илья о санкциях ЕС: значит, делаем все правильно

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья прокомментировал свое включение в санкционный список Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Значит, все делаем правильно», — цитирует его слова агентство.

18 декабря стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 юрлиц в 12-й пакет санкций против России.

Под санкции попали, в частности, телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, Илья Медведев.

Депутат Государственной думы, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ЕС своим 12-м пакетом санкций продолжил экономическую агрессию против России, при этом вмешиваясь в выборы и устраивая цензуру, но Брюссель вредит сам себе.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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