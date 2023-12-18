Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отправится в Китай, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«19-20 декабря 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай», — уточнили в пресс-службе.

Согласно планам, в Пекине состоится 28-й регулярная встреча глав правительств двух стран. Ожидается, что во время переговоров с Си Цзиньпином и Ли Цяном будет рассмотрено развитие российско-китайских отношений с акцентом на гуманитарные и межрегиональные обмены.

Особое внимание стороны уделят расширению торгового сотрудничества и продвижению совместных крупных проектов. Будет подписан ряд документов, включая совместное коммюнике.

До этого КНР посетил вице-премьер Александр Новак. Он принял участие в 20-м заседании межправительственной комиссии России и КНР по энергетическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что поставки газа из России в Китай в 2023 году превысят контрактный план.