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Постпред РФ счел, что Евросоюз из-за Украины сделал шаг к саморазрушению

Логвинов назвал согласие на переговоры о приеме Киева шагом ЕС к саморазрушению

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Markus Schreiber/AP

Решение саммита ЕС о запуске переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз стало шагом к саморазрушению объединения. Об этом заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

»<…> Евросоюз сделал важный шаг на пути к саморазрушению», — сказал дипломат подчеркнув, что не существует даже прогнозов никаких «позитивных эффектов от приема Украины».

По мнению Логвинова, решение о начале обсуждения вопроса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС «носит политизированный характер» и не имеет никакого отношения к расширению торгово-экономического объединения, каковым когда-то в чистом виде являлся ЕС.

Говоря об отказе саммита утвердить программу помощи Украине в €50 млрд до 2027 года, и.о. постпреда России отметил, что страны ЕС теперь будут наблюдать, как поведут себя США.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров усомнился в возможности скорого вступления страны в ЕС.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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