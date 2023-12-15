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Президенту Грузии запретили участвовать в торжествах на главной площади Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили не сможет участвовать в торжествах в Тбилиси

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РИА Новости

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили запрещено участвовать в торжествах на площади Свободы в Тбилиси, посвященных присвоению стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, слова которого цитирует газета «Взгляд».

«Нечего здесь будет делать президенту и радикальной оппозиции. <...> Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция саботировали получение статуса, делали все, чтобы его не присвоили», — подчеркнул Кобахидзе.

Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в свою очередь отметил, что Зурабишвили не имеет легитимизации, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

7 сентября руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в грузинскую столицу, чтобы оценить выполнение властями республики необходимых требований для вступления в содружество. Однако по итогам визита дипломат указал, что у Тбилиси осталось еще «немало работы».

Ранее в Грузии обвинили Зурабишвили в сознательном нарушении конституции.

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