Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что Москва никогда не поддержит договоренности, ущемляющие безопасность Израиля, но при этом должно быть создано независимое государство Палестина. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что безопасность в регионе может быть обеспечена только в том случае, если рядом с Израилем, также в безопасности, в добрососедстве и друг с другом, и со всеми близлежащими странами, будет существовать и развиваться Палестина.

Несколькими днями ранее глава МИД РФ заявлял, что Москва продолжит оказывать политическое давление для того, чтобы достичь гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

12 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в палестинском анклаве.

Документ поддержали 153 государства, в том числе Россия. Против выступили 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, среди них Великобритания, Германия и Украина.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.