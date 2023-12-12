Кулеба: угроза того, что Венгрия выступит против Украины в ЕС снята

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед страной снята угроза в виде Венгрии, которая выступает против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — заявил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан лучше готовы к вступлению в Евросоюз, чем Украина. Сийярто считает, что ЕС действительно нуждается в «импульсе и свежести», которые как раз могут дать балканские страны. Процесс вступления в Евросоюз должен быть основан на показателях и результатах конкретной страны, а не на основе искусственных, тактических критериев.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее также заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является «жизненным интересом» для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения.

Сразу несколько стран Западных Балкан являются кандидатами на вступление в ЕС и ждут одобрения заявки: Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.

Ранее Венгрия выступила за налаживание контактов России и США.