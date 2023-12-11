В Финляндии не будут закрывать российское консульство на Аландских островах

Парламент Финляндии отказался рассматривать вопрос о закрытии консульства РФ на Аландских островах. Об этом сообщает финский портал Yle.

«Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах», — говорится в статье.

Речь идет о гражданской петиции с соответствующим требованием, которая в сентябре набрала 50 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения депутатами. Ей в этом отказали, так как существование консульства основано на международных договорах, и не подпадает под гражданские инициативы.

Дипломатическое ведомство работает на Аландских островах с 1940 года. Оно контролирует соблюдение договоренностей о демилитаризованном статусе этой территории.

В июле Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку в ответ на закрытие финского дипучреждения в Петербурге. Оба ведомства закрыли свои двери 1 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что мэрия Турку выкупила бывшее здание генконсульства РФ.