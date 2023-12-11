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Стало известно, сколько американцев поддерживают подход США к конфликту в Газе

WSJ: четверть американцев считает, что Израиль зашел слишком далеко в Газе

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Jacquelyn Martin/AP

Лишь 37% американцев одобряют подход администрации президента США Джо Байдена к палестино-израильскому конфликту, при этом четверть жителей США считает, что военные действия Израиля в секторе Газа зашли «слишком далеко» и являются непропорциональными. Об этом сообщается в проведенном в конце ноября – начале декабря газетой Wall Street Journal опросе.

«Президент Байден получил низкие оценки за свою реакцию на войну: 37% опрошенных заявили, что одобряют его подход к конфликту», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такие низкие оценки соответствуют общему рейтингу одобрения Байдена, которое находится «в самой низшей точке за время его президентства».

По данным опроса, 55% опрошенных заявили, что, по их мнению, Израиль предпринимает военные действия, необходимые для защиты и предотвращения нового нападения ХАМАС, а 25% респондентов отметили, что военные действия Израиля непропорциональны и заходят слишком далеко.

Опрос Wall Street Journal проводился с 29 ноября по 4 декабря 2023 года среди 1500 взрослых американцев. Погрешность опроса составляет 2,5 процентных пункта.

До этого сообщалось, что, согласно опросу Reagan National Defense Survey, только 36% американцев полностью или в некоторой степени доверяют главе Белого дома.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что продвинется вперед с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

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