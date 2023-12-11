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Нарышкин заявил, что Запад неизбежно бросит Украину

Глава СВР Нарышкин: западные хозяева неизбежно бросят киевский режим

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Пресс-служба Российского исторического общества

Запад неизбежно бросит киевский режим. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде, передает РИА Новости.

«Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, который устроил кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами», — сказал он.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам».

6 декабря президент США Джо Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.

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