Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламентарии приняли проект поправок к законом о правах национальных меньшинств в отдельных сферах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, данные изменение были приняты по требованию Еврокомиссии. Нововведения предполагают, что частным вузам страны дали возможность самостоятельно выбирать язык обучения из числа языков стран Евросоюза, при этом обеспечивая изучение студентами государственного языка.

Нацменьшинствам, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, гарантируется право обучения на их родном языке, подчеркнул парламентарий.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для правительства страны.

По ее словам, русский язык «был, есть и всегда будет красной линией». По ее словам, это уже зафиксировали во всех консультациях с партнерами. А языки стран Евросоюза она назвала единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.

Ранее на Украине предложили переименовать города в Крыму.