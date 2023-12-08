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ЕС ввел санкции против двух представителей ХАМАС

ЕС ввел санкции против двух представителей ХАМАС в ответ на атаку 7 октября

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз ввел санкции в отношении двух представителей военного командования палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает сайт Евросовета.

«Совет решил добавить двух человек в список террористов ЕС. Это решение является частью реакции Европейского Союза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Под санкции попали Мохаммед Дейф, генерал-командующий военным крылом ХАМАС и Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС.

Санкции действуют с сегодняшнего дня.

До этого сообщалось, что военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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