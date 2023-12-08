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Герой ДНР Жога рассказал о радости от выдвижения Путина в президенты

Командир «Спарты» Артем Жога: вся Россия поддерживает Путина

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Командир «Спарты» герой ДНР Артем Жога прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил участникам СВО, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», — сказал он.

По его словам, на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться в президенты.

Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества признался, что подвиги бойцов на специальной военной операции поражают

В пятницу 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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Выборы президента России 2024
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