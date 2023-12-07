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Нарышкин назвал дальнейшую стратегию Запада по Африке

Нарышкин: Запад не оставит попыток подорвать суверенное развитие Африки

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Пресс-служба Российского исторического общества

Запад не оставит попыток подорвать стремление Африки к суверенному развитию, для этого будут использоваться «классические» методы, включая обещания финансирования и разжигание межгосударственных конфликтов. Об этом в статье в журнале «Разведчик» написал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Бывшие метрополии не оставят попыток подорвать стремление африканцев к суверенному развитию, используя для этого проверенный «джентльменский набор» классических колониальных методов: от бесконечных обещаний финансового и военно-политического содействия до намеренного разжигания межгосударственных конфликтов, распространения радикальной исламистской идеологии и прямых военных интервенций», — отметил Нарышкин.

По его словам, это подтолкнет региональных лидеров к к поиску более надежных партнеров, таких как Россия, Китай, Индия и аравийские монархии, которые не имеют «темного колониального прошлого». По мнению Нарышкина, упомянутые страны готовы предложить Африке Африки сотрудничество на равноправной и неидеологизированной основе.

До этого Нарышкин заявил, что Украина может превратиться для США во «второй Вьетнам».

Ранее в Службе внешней разведки России заявили о «либеральном дурмане 90-х».

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