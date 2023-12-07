Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали сопровождение самолета Путина истребителями

Песков: перелеты Путина во время визита в ОАО и Саудовскую Аравию прошли штатно

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что сопровождение самолета главы государства Владимира Путина во время визита в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов.

«Нам неизвестно об инцидентах, все прошло штатно», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет. В ответ российский лидер получил в подарок мозаику.

Представитель Кремля также отмечал, что состоявшийся после посещения ОАЭ визит Путина в Саудовскую Аравию являлся рабочим, поэтому во время него обмен подарками не был предусмотрен.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль Нахайян отметил личную роль президента Российской Федерации Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Он выразил готовность продолжать развитие отношений с Россией в различных областях.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами