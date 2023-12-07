В Кремле прокомментировали сопровождение самолета Путина истребителями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что сопровождение самолета главы государства Владимира Путина во время визита в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов.

«Нам неизвестно об инцидентах, все прошло штатно», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет. В ответ российский лидер получил в подарок мозаику.

Представитель Кремля также отмечал, что состоявшийся после посещения ОАЭ визит Путина в Саудовскую Аравию являлся рабочим, поэтому во время него обмен подарками не был предусмотрен.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль Нахайян отметил личную роль президента Российской Федерации Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Он выразил готовность продолжать развитие отношений с Россией в различных областях.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.