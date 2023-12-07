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В Кремле назвали США «локомотивом» для Украины

Песков: США являются локомотивом в плане поощрения украинцев на войну

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Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США являются «локомотивом в плане поощрения украинцев на войну». Об этом он сообщил на брифинге журналистам, комментируя речь президента США Джо Байдена, который заявил, что все страны должны посмотреть на пример Вашингтона в плане помощи Украине.

«Трудно сказать, но Америка является локомотивом в плане поощрения украинцев на войну», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли плохим примером для остальных союзников Украины, если США не выделят ей помощь.

Он считает, что подобные внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения европейцев.

6 декабря Байден призвал конгресс Соединенных Штатов одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул. Он также заявил, что лично не готов отвернуться от Украины.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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