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Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря

Левитин: Путин планирует провести итоговое заседание Госсовета в конце декабря

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Итоговое заседание Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин планирует провести в конце декабря. Об этом рассказал помощник президента Игорь Левитин, слова которого передает РИА Новости.

«Планируется в конце декабря. Госсовет будет посвящен теме наставничества. Год будем закрывать», — заявил Левитин.

Государственный совет функционирует в целях взаимодействия органов публичной власти, определения векторов внутренней и внешней политики страны, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Государственного совета является президент России. С 2012 года секретарем Госсовета является Игорь Левитин.

30 ноября стало известно, что Путин 14 декабря подведет итоги года и проведет прямую линию.

5 декабря стало известно, сколько вопросов поступило от россиян для «Прямой линии» с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин поучаствует в форуме «Россия зовет!».

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