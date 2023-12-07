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В Госдуме предрекли гражданскую войну в США в случае переизбрания Байдена

Шеремет предрек гражданскую войну в США из-за возможного переизбрания Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в США может разразиться гражданская война, по итогам которой ряд штатов могут выйти из состава государства. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в таком развитии событий будет виноват президент Джо Байден, «поправший свободу и демократию».

По словам Шеремета, Байден и близко не является конкурентом Дональда Трампа, который даст ему фору во всех отношениях. Депутат подчеркнул, что на предыдущих президентских выборах Байден украл у простых граждан американскую мечту, поправ свободу и демократию.

«Дальнейшее глумление с его стороны над демократическими принципами никто больше не потерпит, иначе это приведет к назревающей за годы его диктаторского правления беспощадной гражданской войне, ведущей к выходу ряда штатов», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что многие американцы помнят манипуляции на предыдущих президентских выборах в США, и с тех пор «уровень протестных настроений по отношению к Байдену вырос в разы».

До этого президент США Джо Байден заявил в Бостоне, что, возможно, не стал бы вновь баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — сказал президент.

Ранее Пелоси рассказала, чем обернется возвращение Трампа в Белый дом.

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