Пелоси рассказала, чем обернется возвращение Трампа в Белый дом

Член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на президентских выборах в США в 2024 году будет решаться судьба демократии. По ее словам, возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет сигналом для диктаторов по всему миру, сообщает The Hill.

Она подчеркнула, что возвращение Трампа на пост главы государства «пошлет сигнал другим диктаторам и странам», потому что «они признают то, что видят в бывшем президенте».

«Это послание этим людям о том, что у них есть родственная душа, которая пытается заползти обратно в Белый дом, но мы не можем допустить этого… при всем уважении к людям, которые, возможно, проголосовали за бывшего президента», — сказала Пелоси.

Она призвала сторонников республиканца «принять решение о нашей демократии, нашем флаге, нашей Конституции, будущем наших детей и демократическом государстве, которое является образцом для мира».

На будущих выборах на карту поставлена демократия, подчеркнула Пелоси.

До этого экс-президент США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах главы государства Соединенных Штатов.

Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу.