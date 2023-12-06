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Артем Усс прокомментировал объявленное в США вознаграждение за его поимку

Бизнесмен Усс обвинил власти США в политически мотивированном преследовании

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Социальные сети Артема Усса

Бизнесмен Артем Усс прокомментировал объявление в США вознаграждения за данные о его местонахождении. Он заявил о «политически мотивированном преследовании», сообщил РБК.

«Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать <…> виновным в инкриминируемых деяниях», — публикует издание слова Усса.

Предприниматель посетовал, что к сожалению для общественности, деньги не будет никем получены, потому что «не существует в природе фактов», подтверждающих его виновность.

5 декабря стало известно, что Госдеп заплатит миллионы долларов за информацию о нахождении Усса. Была объявлена награда до $7 млн за информацию о нахождении сына бывшего губернатора Красноярского края. Средства обещаны в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).

Ранее минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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