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Байден оказался единственным вариантом демократов на выборах

Reuters: у демократов нет запасного плана на случай срыва кампании Байдена

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Отказ президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 2024 года станет катастрофой для Демократической партии, пишет Reuters. По мнение обозревателей агентства, демократы не имеют запасного плана на случай схода политика в дистанции раньше времени, поэтому поиск его замены спровоцирует внутренний хаос.

«Сторонники Байдена, ссылаясь на его послужной список, утверждают, что партии не нужен запасной план, чтобы победить вероятного кандидата от республиканцев [экс-президента США] Дональда Трампа, которого Байден победил на выборах 2020 года. Среди возможных сценариев, если 81-летний президент все-таки выйдет из участия: демократы могут выбрать другого кандидата на своем съезде в августе следующего года или даже позже, в соответствии с партийными правилами», — говорится в тексте.

Как отмечает Reuters, демократы исключают автоматического участия в выборах вице-президента Камалы Харрис вместо Байдена из-за ее проблем с рейтингами. Агентство подчеркивает, что в партии ожидают борьбу за власть разных кандидатов, если действующий президент по каким-то причинам выбудет из гонки.

«Это может спровоцировать внутрипартийную войну, в результате чего демократам придется отражать республиканцев в битве, в которой кандидаты тратят время и деньги, сражаясь друг с другом. Ситуация усложнится, если по какой-либо причине Байден выбывает из гонки после съезда [Демпартии]», — подчеркивается в материале.

Ранее рейтинг Байдена рухнул до рекордно низкой отметки.

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