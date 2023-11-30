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Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ

Лавров: ОБСЕ находится в плачевном состоянии, перспективы организации неясны

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Его слова передает ТАСС.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинкскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве, однако «западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО».

Лавров добавил, что страны Североатлантического альянса своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по время брифинга, что западные страны принесли в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе антагонизм и идеологию нетерпимости к чужому мнению.

До этого Лавров высказывал мнение, что ОБСЕ можно попытаться спасти от эгоистичной политики западных стран, однако вероятность успеха невелика.

Ранее Бербок обвинила Россию в желании разрушить ОБСЕ.

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