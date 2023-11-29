В Латвии рассказали, какими качествами должен обладать новый генсек НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на пост генерального секретаря НАТО рассказал, какими качествами должен обладать будущий глава Североатлантического альянса. По его словам, организации нужен лидер, способный добиться единогласия, настроенный на повышение расходов на оборону и обладающий представлением о том, как действовать в отношении России, передает Delfi.

Кариньш напомнил, что в скором времен в НАТО будет 32 страны, и согласовать их мнения будет непросто. Поэтому в качестве главы необходим «создатель консенсуса», который сможет работать с каждым отдельным государством.

«Следующему секретарю необходимо четкое видение будущего НАТО, того, как оно будет расширяться, как оно будет работать над сдерживанием России», — считает Кариньш.

С точки зрения главы МИД Латвии, для противостояния с Москвой необходимы совместные действия. Этого можно достичь, сохраняя спокойствие и решительность, подчеркнул он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Позже премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ее страна начала неофициальные межгосударственные консультации о возможном выдвижении на пост генерального секретаря НАТО Кариньша.

Силиня отметила, что у Латвии «имеется сильный кандидат», и ни одна из новых стран-членов альянса еще не возглавляла НАТО. По ее словам, Кариньш обладает хорошим опытом на госслужбе и пониманием международных процессов.

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.