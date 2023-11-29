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В МИД России считают передачу Украине скифского золота воровством

Захарова заявила, что передача Украине скифского золота нелегитимна

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Efrem Lukatsky/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача голландским судом Украине скифского золота нелегитимна и бессовестна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки »Крым: золото и секреты Черного моря» киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали», — заявила Захарова.

Она отмечает, что передача скифского золота Украине также нанесла большой ущерб культурно-историческому наследию Крымского полуострова. В целом, как пояснила Захарова, МИД России расценивает действия суда в Гааге и украинского правительства как воровство.

До этого появились первые фото скифского золота, доставленного на Украину.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что скифское золото можно вернуть только «силовым путем».

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