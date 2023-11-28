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В МИД РФ посоветовали не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете «Известия», что не стоит скрупулезно слушать и анализировать заявления Киева о невозможности мирных переговоров с Россией без урегулирования вопроса репараций.

По мнению дипломата, украинские чиновники находятся в «состоянии очевидной агонии».

«Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти», — сказала Захарова.

До этого замглавы Минюста Украины Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не станет заключать с Москвой мирное соглашение, если в нем не будет пункта о репарациях.

Она также напомнила, что в октябре Евросоюз принял решение о возможности передачи Украине доходов организаций, на счетах которых находятся замороженные средства РФ. По словам Мудры, у стран ЕС уже есть план, который состоит из нескольких этапов.

Ранее Польша заявила о необходимости подсчитать ущерб от России при новом сейме.

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