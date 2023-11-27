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Достигнута договоренность об освобождении 4-й группы израильских заложников из Газы

Ynet: в составе 4-й группы израильских заложников из Газы освободят 11 человек

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Договоренность об освобождении четвертой группы израильских заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами в секторе Газа, достигнута, сообщает Ynet.

По данным портала, будут освобождены 11 человек — девять детей и две женщины. Израильские источники сообщили, что две матери были включены в список освобождаемых в последний момент.

До этого глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что договоренность между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа может быть продлена на два дня.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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