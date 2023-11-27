Новосибирского экс-сенатора приговорили к 5 годам колонии по делу о взятке

Октябрьский райсуд Новосибирска назначил экс-депутату заксобрания Новосибирской области и бывшему сенатору Владимиру Лаптеву наказание в виде пятилетнего тюремного срока по делу о мошенничестве, даче и получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области.

Суд отправил бывшего чиновника в исправительную колонию строго режима и обязал его выплатить штраф в размере 11,9 миллиона рублей. Также Лаптев лишен права в течение четырех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Лаптева задержали в сентябре прошлого года. Как сообщал Следственный комитет РФ, Лаптев предложил должность одному из депутатов. Тот же передал ему зарплатную карту, за год экс-депутат получил порядка 900 тысяч рублей, которые потратил. Позднее стало известно о сумме в 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.